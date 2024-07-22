Кабмин РФ поддержал идею заверять у нотариуса сделки по дарению жилья

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается сделать обязательным нотариальное оформление сделок по дарению недвижимости. Отзыв кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Документ внесен в Госдуму Государственным собранием (Курултаем) Башкирии. Он предполагает дополнение Гражданского кодекса нормой, согласно которой договор дарения недвижимости подлежит заверению у нотариуса. Исключение — сделки между супругами или близкими родственниками. Авторы отмечали, что договоры дарения между чужими людьми зачастую заключаются под давлением или воздействием на социально незащищенные слои населения.

В правительстве согласились с идеей законопроекта, но предложили не делать исключений и для родственников.