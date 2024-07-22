Долги Украины перед ВБ при ее дефолте буду выплачивать другие страны — директор от РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Всемирного банка (ВБ) открыто предупреждают о неплатежеспособности Украины и ее проблемах с коррупцией, в случае дефолта Киева его долги перед этой финансовой организацией придется выплачивать другим странам. Об этом заявил в интервью ТАСС в связи с 80-летием завершения Бреттон-Вудской конференции исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

«Только через трастовые фонды Всемирного банка доноры выделили Украине свыше $21 млрд, еще почти $8 млрд выделено под суверенные гарантии доноров. То есть в случае дефолта Украины такие страны, как Великобритания и Япония, должны будут полностью выплатить ее долг перед банком, а также проценты по нему», — отметил он. «В своих публикациях эксперты банка открыто предупреждают о неплатежеспособности Украины и проблемах с коррупцией», — подчеркнул исполнительный директор от России в ВБ.