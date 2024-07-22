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НОВОСТИ

Спецслужбы Сербии раскрыли шпионскую группу из трех инженеров на оборонном заводе «Крушик»

17:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Агентства безопасности и информации Сербии, военной контрразведки, МВД и прокуратуры провели серию обысков по месту жительства трех инженеров оборонного предприятия «Крушик» в городе Валево. Их подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщила газета «Вечерне новости».

По ее данным, два из трех инженеров были задержаны. У них дома нашли секретные документы и большие суммы наличными. По данным источников издания, указанные лица «занимались этой незаконной деятельностью, нанесшей большой ущерб государственной и военной безопасности Сербии».

«Крушик» — одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии, оно занимается в том числе производством различных боеприпасов, противотанковых ракет и минометов.

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