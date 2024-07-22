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Приостановка Киевом транзита нефти РФ доказала несостоятельность санкций ЕС — МИД Словакии

21:20 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка Украиной транзита нефти РФ в Венгрию и Словакию в очередной раз доказала, что антироссийские санкции Евросоюза работают против него самого. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

«Санкции ЕС, которые мы неоднократно оспаривали и которые очередной раз доказали, что оказывают большее негативное влияние на Словакию и ЕС, чем на саму Россию, четко говорят о том, что Словакия имеет исключение на импорт нефти до конца года. Украинская сторона лишила нас возможности применить это исключение», — написал он на странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения компании Киевом в черный список.

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