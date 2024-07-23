Блогер из России погибла в ДТП с мотоциклом в Турции

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер из России Татьяна Озолина, известная в соцсетях как Мототаня, погибла в дорожной аварии в Турции в понедельник. Об этом сообщает портал Karya Haber.

Авария произошла у города Миляс в средиземноморской провинции Мугла. Мотоцикл, которым управляла россиянка, столкнулся с другим мотоциклом, на котором ехал блогер из Турции Онур Орбут. Оба транспортных средства затем столкнулись с грузовиком. Всего в аварию попали три мотоцикла.

По данным портала, Озолина умерла на месте аварии. Орбут госпитализирован.