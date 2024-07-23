В Мариуполе задержаны двое местных жителей, планировавших поджог мечети в Белгороде
11:20 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Мариуполе двух местных жителей, планировавших поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде», — отметили в ЦОС.
Установлено, что в июне их завербовал с использованием интернет-мессенджера сотрудник украинских спецслужб. По его указанию за денежное вознаграждение радикалы планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети.
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