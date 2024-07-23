Окружение Байдена скрывало правду о состоянии его здоровья, считает сенатор в США

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружение президента США Джо Байдена, включая вице-президента Камалу Харрис, на протяжении всего срока его президентства скрывало информацию о его ухудшающихся ментальных способностях от общественности. Такое мнение выразил американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт (от штата Флорида), призвав Байдена уйти в отставку.

«На протяжении четырех лет близкие к Джо Байдену [лица], включая [вице-президента США] Камалу Харрис, знали, что он не способен быть президентом, и врали американскому народу в попытке удержать свою власть», — заявил он в беседе с журналом The American Conservative. По оценкам политика, из-за этого за время президентства Байдена Соединенным Штатам был нанесен «огромный ущерб», включая растущую инфляцию и проблему с нелегальной миграцией на южной границе страны. Как пишет издание, вопросы у республиканцев вызывает и тот факт, что окружение Байдена не раскрыло информацию об ухудшающемся ментальном здоровье главы государства перед провальными для него июньскими дебатами с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

«Если Джо Байден не способен участвовать в гонке за переизбрание, он не может и исполнять обязанности президента в течение ближайших шести месяцев (до вступления в должность нового президента США — прим. ТАСС) и должен подать в отставку сегодня», — добавил Скотт. По информации издания, многие конгрессмены-республиканцы сходятся с ним во мнении.

В свою очередь сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) высказал мнение, что Байден «никогда не был достаточно здоров психически, чтобы быть президентом». «Демократы и СМИ знали, что у Джо Байдена серьезные когнитивные проблемы, и использовали его как свою марионетку, пока могли», — добавил он.