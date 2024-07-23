Госдума дала полиции право принимать решение о выдворении иностранцев
16:32 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому полиция получит полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.
Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами. Сейчас административное выдворение за пределы РФ как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранцев или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в РФ — должностными лицами погранслужбы.
Новости
- 16:33 23.07.2024
- Игорь Сечин: энергетическое сотрудничество России и Китая укрепляется
- 16:12 23.07.2024
- Отношения Сербии и России останутся очень хорошими вопреки недоброжелателям — Вучич
- 16:10 23.07.2024
- Клиенты Сбера чаще заключают сделки хеджирования накануне заседаний Банка России
- 16:00 23.07.2024
- Нарушивших законы РФ иностранцев надо высылать из страны — Володин
- 15:32 23.07.2024
- Россия продолжает поставлять нефть в Словакию и Венгрию по «Дружбе» — Новак
- 15:12 23.07.2024
- Госдума ввела в УК РФ наказание до 2 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков
- 15:02 23.07.2024
- Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
- 15:00 23.07.2024
- Проявления конфронтации видны в обновленной стратегии США по Арктике — Песков
- 14:32 23.07.2024
- Доходы бюджета РФ растут, но «лишних денег нет» — Путин
- 14:12 23.07.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Ивано-Дарьевки ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать