Госдума дала полиции право принимать решение о выдворении иностранцев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому полиция получит полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами. Сейчас административное выдворение за пределы РФ как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранцев или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в РФ — должностными лицами погранслужбы.