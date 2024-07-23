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НОВОСТИ

Госдума дала полиции право принимать решение о выдворении иностранцев

16:32 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому полиция получит полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами. Сейчас административное выдворение за пределы РФ как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранцев или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в РФ — должностными лицами погранслужбы.

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