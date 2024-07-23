Всплеск COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпиады - ВОЗ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всплеск заболеваемости COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпийских игр. В связи с этим французские власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали носить маски в людных местах, а при наличии симптомов респираторной болезни избегать контактов с другими людьми, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Во Франции в последние недели наблюдался всплеск [заболеваемости COVID-19], что может оказать умеренное воздействие на систему охраны здоровья», — сказала Харрис. По ее словам, в центрах первичной медико-санитарной помощи во Франции уровень «положительных случаев» при тестировании на ковид достигает 25%, хотя ВОЗ считает «базовым» уровень заболеваемости менее 5%. «Таким образом, всплеск имеет место. Однако система здравоохранения не сообщает о серьезной нагрузке», — констатировала официальный представитель.