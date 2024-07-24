Дефицит в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 29 тыс. врачей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 29 тыс. специалистов, при этом профицит врачей в стационарном звене составляет 8 тыс. врачей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Здоровое общество».

«По итогам 2023 года впервые за последние пять лет удалось остановить снижение числа врачей государственной системы здравоохранения и несколько увеличить их число — на 7,5 тыс. человек без учета новых регионов. Но этого пока недостаточно для ликвидации дисбаланса — сохраняется дефицит 29 тыс. врачей первичного звена при профиците 8 тыс. врачей в стационаре», — сказала она на пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?».