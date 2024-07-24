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НОВОСТИ

Шольц заявил, что снова будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ

15:12 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах 2025 года.

«СДПГ — очень сплоченная партия», — сказал Шольц журналистам на летней пресс-конференции в Берлине. Он добавил, что социал-демократы намерены победить на федеральных выборах 2025 года. «И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», — заявил Шольц.

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