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Банька заявил, что в США стремятся заменить WADA

17:40 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антидопинговое агентство США (USADA) стремится поставить себя выше Всемирного антидопингового агентства (WADA) и, возможно, вовсе заменить организацию. Об этом на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава WADA Витольд Банька.

«Репутация WADA была атакована политически мотивированными обвинениями, — сказал Банька. — Было важно быстро ответить на них до Игр в Париже. USADA говорит, что „акт Родченкова“ был применен, потому что WADA нельзя доверять как сильному, честному мировому наблюдателю. Такое видение говорит о том, что USADA пытается поставить себя выше остального мира, возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы».

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