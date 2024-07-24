Банька заявил, что в США стремятся заменить WADA

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антидопинговое агентство США (USADA) стремится поставить себя выше Всемирного антидопингового агентства (WADA) и, возможно, вовсе заменить организацию. Об этом на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава WADA Витольд Банька.

«Репутация WADA была атакована политически мотивированными обвинениями, — сказал Банька. — Было важно быстро ответить на них до Игр в Париже. USADA говорит, что „акт Родченкова“ был применен, потому что WADA нельзя доверять как сильному, честному мировому наблюдателю. Такое видение говорит о том, что USADA пытается поставить себя выше остального мира, возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы».