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НОВОСТИ

ВКС РФ и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование

11:20 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование. Как сообщили в Минобороны России, их сопроводили российские истребители Су-30СМ и Су-35С.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30СМ и Су-35С ВКС России», — сказали там.

Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более 5 часов.

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