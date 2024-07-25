Кремль не комментирует переименование площади Европы в Москве

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о переименовании площади Европы в площадь Евразии в центре Москвы было прерогативой столичных властей, поэтому Кремль не будет комментировать данное решение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема Администрации президента», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к этому решению властей Москвы и связывают ли его с международной ситуацией.