Нацбанк Украины сообщил о росте числа подделок как гривны, так и иностранной валюты
22:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нацбанк Украины сообщил о росте числа подделок гривны и иностранной валюты. Соответствующая информация содержится в ответе регулятора на запрос украинского издания «Минфин».
«По итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн штук подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки. Это прирост 62% к прошлому году», — говорится в сообщении Нацбанка.
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