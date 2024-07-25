Нацбанк Украины сообщил о росте числа подделок как гривны, так и иностранной валюты

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нацбанк Украины сообщил о росте числа подделок гривны и иностранной валюты. Соответствующая информация содержится в ответе регулятора на запрос украинского издания «Минфин».

«По итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн штук подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки. Это прирост 62% к прошлому году», — говорится в сообщении Нацбанка.