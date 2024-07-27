Каждая третья многодетная семья в РФ малоимущая — Росстат

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля малоимущих среди многодетных семей с 2015 года сократилась практически в два раза — с 54,3% до 30,5% в 2022 году. Об этом сообщается в бюллетене Росстата, который изучил ТАСС.

Это наиболее актуальные данные по показателю среди многодетных семей, так как данные за 2023 год будут опубликованы в июле 2025 года. По итогам 2022 года общий уровень бедности в РФ составлял 9%, в 2023 году показатель снизился до 8,5%. Из нового майского указа президента РФ Владимира Путина следует, что уровень бедности многодетных семей должен опуститься до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

По данным Росстата, доля малоимущего населения в общей численности населения соответствующей группы (многодетные семьи) на 2022 год составила 30,5%. С 2015 доля уменьшилась практически в два раза, тогда показатель составлял 54,3%. В 2016 году — 51,1%, в 2017 году — 51,5%, в 2018 году — 48,7%, в 2019 году — 47,3%, в 2020 году — 37,9%, в 2021 году — 38,7%.

Доля малоимущих многодетных семей в общей численности малоимущего населения в 2022 году составила 33,9%, тогда как в 2017 году показатель составлял 30%, в 2018 году — 33,7%, в 2019 году — 35,7%, в 2020 году — 36,1%, в 2021 году — 38,3%.