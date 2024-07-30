ГД приняла поправку о праве РКН управлять сетями связи по требованию генпрокурора

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой Роскомнадзор получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Поправка принята при рассмотрении во втором чтении законопроекта о запрете на распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов.

Поправкой предлагается дополнить закон «О связи» соответствующей статьей. Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации.