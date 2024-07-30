Сийярто: Прибалтийская лживая пропагандистская кампания против Венгрии возобновилась

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Балтии во лжи и пропагандистской кампании против его страны в связи с обвинениями в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии.

«Прибалтийская лживая пропагандистская кампания против нашей страны возобновилась, на этот раз в связи с тем, что в программу „Национальная карта“, помимо граждан ряда других стран, включены также граждане России и Белоруссии. И этим мы якобы ставим под угрозу безопасность Шенгенской зоны, утверждают страны Балтии. Это детская ложь. Правда же заключается в том, что граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в Венгрию и, следовательно, на территорию Шенгенской зоны только по визе, а вид на жительство они могут получить только в порядке, предусмотренном законодательством, соблюдая процедуру, которая проводится Генеральным управлением иммиграции», — написал он на своей странице в соцсети.