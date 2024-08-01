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НОВОСТИ

Москвичи помогут детям из новых регионов РФ подготовится к 1 сентября

12:28 01.08.2024

В Москве стартует акция «Соберем ребенка в школу» во время которой жители города и местные предприниматели окажут поддержку школьникам новых регионов России, обеспечив их канцелярскими принадлежностями и другими нужными для учебы вещами. В столице открыты 20 пунктов приема открыты почти во всех округах города в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» и волонтерских окружных центрах «Доброе место». Центры работают каждый день с 10:00 до 19:00.

По словам главы Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, акция проводится уже в третий раз. «В августе родители начинают готовить своих детей к школе и заодно покупают подарки к 1 сентября ребятам из новых регионов. Тетради, ручки, рюкзаки, альбомы, школьная форма — это только малая часть вещей, которые с благодарностью принимаются. Мы точно знаем: наша помощь нужна и важна», - отметила она.

Школьникам новых регионов пригодятся канцелярские принадлежности -  тетради и обложки, ручки, карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки. Также пригодятся альбомы, фломастеры, акварельные краски, гуашь, кисти для рисования, непроливайки, палитры, цветные бумага и картон, клей, пластилин, а также тетради для нот и музыкальные инструменты. Горожане могут передать в центры рюкзаки и пеналы, школьную и спортивную форму для детей от 6 до 17 лет, повседневную и спортивную обувь. Все вещи должны быть новыми и в упаковке, а одежда — с бирками. В прошлом году жителям новых территорий России из Москвы отправили почти 1,9 тонны канцелярских принадлежностей.

Больше информации об акции, адресах и графике работы штабов акции можно узнать с 10:00 до 19:00 по телефону горячей линии +7 499 170-02-25. Акция продлится до 30 сентября.

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