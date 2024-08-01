Гершкович и Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными с США - Bloomberg
15:14 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденные за шпионаж Пол Уилан и Эван Гершкович покидают РФ в рамках обмена заключенными между Россией и США. Такое утверждение опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Источники не уточняют, кто еще включен в этот обмен.
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