Киев хочет направить мобилизованных заключенных в штурмовые бригады — Foreign Policy

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация заключенных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) была вызвана среди прочего неудачным прошлогодним контрнаступлением и дефицитом личного состава. Такое мнение высказал журнал Foreign Policy (FP).

По его оценке, киевские власти решили призвать на военную службу заключенных в связи с «истощением запасов боеприпасов и нехваткой личного состава, а также тем, что неудачное контрнаступление в прошлом году подорвало моральный дух страны». При этом, подчеркивает издание, четкие правила, касающиеся зарплаты и срока службы, правительству еще предстоит прояснить. Как отмечает FP, заключенных планируют направлять в подразделения, потерявшие наибольшее количество военнослужащих в ходе боевых действий. К ним относятся штурмовые бригады, которые часто развертываются вдоль линии фронта.

Украинское правительство намерено мобилизовать до 10 тыс. осужденных, подчеркивает журнал, от трети до половины этого числа уже изъявили желание вступить в ВСУ. По оценкам Минюста Украины, около 27 тыс. заключенных удовлетворяют критериям новой программы мобилизации.