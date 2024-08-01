Киев хочет направить мобилизованных заключенных в штурмовые бригады — Foreign Policy
17:40 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мобилизация заключенных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) была вызвана среди прочего неудачным прошлогодним контрнаступлением и дефицитом личного состава. Такое мнение высказал журнал Foreign Policy (FP).
По его оценке, киевские власти решили призвать на военную службу заключенных в связи с «истощением запасов боеприпасов и нехваткой личного состава, а также тем, что неудачное контрнаступление в прошлом году подорвало моральный дух страны». При этом, подчеркивает издание, четкие правила, касающиеся зарплаты и срока службы, правительству еще предстоит прояснить. Как отмечает FP, заключенных планируют направлять в подразделения, потерявшие наибольшее количество военнослужащих в ходе боевых действий. К ним относятся штурмовые бригады, которые часто развертываются вдоль линии фронта.
Украинское правительство намерено мобилизовать до 10 тыс. осужденных, подчеркивает журнал, от трети до половины этого числа уже изъявили желание вступить в ВСУ. По оценкам Минюста Украины, около 27 тыс. заключенных удовлетворяют критериям новой программы мобилизации.
НОВОСТИ
- 17:18 01.08.2024
- Участников фестиваля «Лето в Москве» познакомят с техниками росписи и создания мозаики — Сергунина
- 17:14 01.08.2024
- Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными — Песков
- 17:00 01.08.2024
- В аэропорту Анкары проведен обмен 26 заключенными между РФ и США — NTV
- 17:00 01.08.2024
- Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 16:32 01.08.2024
- Украина приостановила с 1 августа выплату процентов по евробондам
- 16:15 01.08.2024
- В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека — CBS
- 16:00 01.08.2024
- Один человек погиб, еще 8 находятся под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле
- 15:32 01.08.2024
- ПВО РФ за сутки сбила 14 снарядов РСЗО HIMARS и 61 украинский беспилотник
- 15:14 01.08.2024
- Гершкович и Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными с США - Bloomberg
- 15:00 01.08.2024
- Израиль не поддастся давлению и полон решимости победить — Нетаньяху
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать