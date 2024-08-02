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Путин лично приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретиться с россиянами, вернувшимися в Россиюу в результате обмена

22:51 01.08.2024 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин лично приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретиться с россиянами, вернувшимися на Родину в результате обмена.

Президент РФ встретил соотечественников у трапа самолета, доставившего россиян из Анкары.

Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Как сообщили ранее в четверг в ЦОС ФСБ, "в результате обмена, прошедшего в аэропорту Анкары, на Родину возвратились восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети". Россияне были обменены "на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ", заявили в ФСБ.

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