Теплоход со 170 пассажирами и 47 членами экипажа сел на мель в акватории Ладожского озера

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоход «К. А. Тимирязев» сел на мель в акватории Ладожского озера в районе острова Коневец, на борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 2 августа 2024 года теплоход сообщением о. Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.