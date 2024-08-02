Киев надеется получить от Запада $90 млрд в течение двух с половиной лет

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рассчитывает на сохранение значительных объемов финансирования со стороны международных партнеров и надеется получить почти $90 млрд в течение двух с половиной лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

Министерство финансов страны сообщило в конце июля, что союзники и международные финансовые организации с февраля 2022 года предоставили Киеву $89,6 млрд в целях поддержки бюджета. Более $27 млрд из них составляли безвозвратные грантовые средства. «Базовый сценарий предполагает привлечение международного финансирования в размере около $38 млрд, $31 млрд и $21 млрд с 2024 по 2026 год соответственно», — говорится в сообщении.

По оценке Нацбанка, риск недополучения ожидаемого финансирования в 2024 году постепенно снижается, однако для следующих лет он остается весомым. При негативном сценарии повысится вероятность возобновления эмиссионного финансирования бюджета в условиях ограниченной емкости внутреннего рынка. Кроме того, может произойти сокращение международных резервов, что повлечет ослабление внешней устойчивости государства, ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий. НБУ в этом случае будет проводить более жесткую монетарную политику, чем предусмотрено базовым сценарием.

Украина второй год подряд формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его основную часть за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд.