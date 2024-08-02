Киев надеется получить от Запада $90 млрд в течение двух с половиной лет
11:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина рассчитывает на сохранение значительных объемов финансирования со стороны международных партнеров и надеется получить почти $90 млрд в течение двух с половиной лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Национального банка Украины.
Министерство финансов страны сообщило в конце июля, что союзники и международные финансовые организации с февраля 2022 года предоставили Киеву $89,6 млрд в целях поддержки бюджета. Более $27 млрд из них составляли безвозвратные грантовые средства. «Базовый сценарий предполагает привлечение международного финансирования в размере около $38 млрд, $31 млрд и $21 млрд с 2024 по 2026 год соответственно», — говорится в сообщении.
По оценке Нацбанка, риск недополучения ожидаемого финансирования в 2024 году постепенно снижается, однако для следующих лет он остается весомым. При негативном сценарии повысится вероятность возобновления эмиссионного финансирования бюджета в условиях ограниченной емкости внутреннего рынка. Кроме того, может произойти сокращение международных резервов, что повлечет ослабление внешней устойчивости государства, ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий. НБУ в этом случае будет проводить более жесткую монетарную политику, чем предусмотрено базовым сценарием.
Украина второй год подряд формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его основную часть за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд.
НОВОСТИ
- 12:20 02.08.2024
- Хорватию нельзя считать надежной страной для транзита нефти в Венгрию и Словакию — Сийярто
- 12:05 02.08.2024
- Молдавия «играми» с историей готовит себе судьбу Украины — Медведев
- 12:00 02.08.2024
- Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом
- 11:32 02.08.2024
- Медведев назвал лицемерием планы Кишинева объявить геноцидом голод 1946–1947 годов
- 11:05 02.08.2024
- Среди погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле двое детей
- 11:00 02.08.2024
- Теплоход со 170 пассажирами и 47 членами экипажа сел на мель в акватории Ладожского озера
- 10:32 02.08.2024
- В РФ почти на четверть выросло число погибших из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами
- 10:20 02.08.2024
- За ночь шесть БПЛА уничтожены и перехвачены на Кубанью и Курской областью
- 10:05 02.08.2024
- США осложняют попытки Европы отказаться от российского газа — Business Insider
- 10:00 02.08.2024
- 70 десантников награждены званием Героя России во время СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать