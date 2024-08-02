Минспорт предлагает признать утратившим силу указ о проведении Игр дружбы в 2024 году

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство спорта России предложило признать утратившим силу указ президента РФ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Указ о проведении Игр дружбы был опубликован 19 октября 2023 года.

30 июля Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год. Соревнования планировалось провести с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.