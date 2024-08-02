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Полиция в Британии переведена в состояние повышенной готовности на фоне массовых протестов

22:40 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе приведены в состояние повышенной готовности на фоне антимигрантских протестов, которые, как ожидается, пройдут в десятках британских городов 3 августа. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По их данным, полицейские предполагают, что правые активисты проведут порядка 25 протестных акций по всей стране в предстоящие выходные. Замглавы МВД Соединенного Королевства Дэвид Хэнсон предупредил демонстрантов, что стражи порядка будут «внимательно наблюдать» за возможными нарушениями общественного порядка и жестко реагировать на такие инциденты. Издание отметило, что сотни сотрудников полиции различных подразделений прошли дополнительные курсы по подавлению беспорядков.

29 июля в городе Саутпорт на северо-западе Англии 17-летний подросток устроил резню во время группового танцевального мастер-класса по мотивам творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт. Нападавший был немедленно задержан. Он родился в валлийском Кардиффе, проживал в деревне Бэнкс недалеко от Саутпорта. По информации газеты The Times, Рудакубана — этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине.

Жертвами атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

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