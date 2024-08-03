Двое россиян оказались в заложниках у группировки GSIM в Нигере — AFP

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанная с террористическими организациями «Исламским государством» (запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) заявляет, что удерживает в заложниках двух граждан России, похищенных на юго-западе Нигера. Об этом сообщило агентство AFP.

По ее информации, группировка опубликовала видео с двумя мужчинами, которые «утверждают, что являются россиянами и работали в [населенном пункте] Мбанге».

При этом AFP отмечает, что на видеозаписи не указана дата, а мужчины не уточнили, когда их похитили.