Двое россиян оказались в заложниках у группировки GSIM в Нигере — AFP
08:40 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанная с террористическими организациями «Исламским государством» (запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) заявляет, что удерживает в заложниках двух граждан России, похищенных на юго-западе Нигера. Об этом сообщило агентство AFP.
По ее информации, группировка опубликовала видео с двумя мужчинами, которые «утверждают, что являются россиянами и работали в [населенном пункте] Мбанге».
При этом AFP отмечает, что на видеозаписи не указана дата, а мужчины не уточнили, когда их похитили.
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