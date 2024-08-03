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«Моссад» наняла агентов спецслужб Ирана для убийства Хании в Тегеране — СМИ

17:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательная служба Израиля «Моссад» наняла сотрудников органов безопасности Ирана для установки взрывных устройств в гостевом доме в Тегеране, где останавливался глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как сообщил ТАСС источник в Армии обороны Израиля, израильские военные не комментируют информацию о смерти Хании.

Согласно The Daily Telegraph, изначально «Моссад» хотела ликвидировать Ханию в мае, когда тот посещал церемонию похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Однако от этих планов было решено отказаться ввиду наличия большого числа гостей в здании и высокого риска провала операции.

Отмечается, что двое агентов иранской разведки, установившие взрывные устройства в резиденции Хании, сразу после этого покинули Иран, однако сохраняли связь со своими источниками в Тегеране и потому были осведомлены об очередном прибытии одного из лидеров ХАМАС. Издание отметило, что бомбы были заложены сразу в трех комнатах дома. Для этого «Моссад» наняла агентов из подразделения Корпуса стражей исламской революции «Ансар аль-Махди», ответственного за обеспечение безопасности высокопоставленных чиновников.

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