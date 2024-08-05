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Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель

11:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 09:01 мск, цена барреля Brent снижалась на 1,18%, до $75,9.

К 09:05 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $75,82 (-1,91%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре терял 1,3%, опускаясь до $72,69 за баррель.

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