Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель
11:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 09:01 мск, цена барреля Brent снижалась на 1,18%, до $75,9.
К 09:05 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $75,82 (-1,91%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре терял 1,3%, опускаясь до $72,69 за баррель.
НОВОСТИ
- 11:42 05.08.2024
- В Сбере ежемесячный оборот по транзакциям с помощью биометрии достиг миллиарда рублей
- 11:32 05.08.2024
- ФСБ задержала агента спецслужб Украины, планировавшего теракт в Запорожской области
- 11:05 05.08.2024
- Премьер Саксонии предложил обсудить с населением вопрос размещения в ФРГ ракет США
- 11:00 05.08.2024
- Менее половины жителей Латвии одобряют прием беженцев с Украины — опрос
- 10:32 05.08.2024
- Россияне опередили по численности всех иностранных туристов в Монголии за январь — июль
- 10:20 05.08.2024
- Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный допинг-тест
- 10:05 05.08.2024
- Продажи новых автомобилей в январе — июле 2024 г. выросли на 58% — Минпромторг РФ
- 10:00 05.08.2024
- Израиль рассматривает возможность нанесения по Ирану превентивного удара — СМИ
- 09:32 05.08.2024
- Манифестанты в Британии попытались поджечь второй отель с нелегальными мигрантами — ТВ
- 09:20 05.08.2024
- Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать