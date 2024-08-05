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США вывели войска с последней базы в Нигере — NYT

17:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные передали контроль над своей последней базой в Нигере местным ВС, фактически завершив вывод войск из этой африканской страны. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что по первоначальным планам полный выход США из Нигера должен был завершиться к 15 сентября. Однако уже 5 августа американские военные покинули авиабазу 201 в городе Агадес на севере Нигера, они также вывезли оружие и «чувствительные технологии». Перед этим в июле они покинули авиабазу 101 в Ниамее.

На некоторое время в посольстве США в Нигере останется небольшое число военнослужащих, чтобы уладить административные вопросы, добавляет The New York Times. Как пишет газета, при выводе американских войск из Нигера удалось избежать хаоса, подобного выходу США из Афганистана.

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