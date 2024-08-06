Иран ведет подготовку к нанесению удара по Израилю в ближайшие дни, утверждает WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран проводит активные подготовительные действия для того, чтобы в ближайшие дни нанести ответный удар по Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. С таким утверждением выступила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

По их информации, Иран осуществляет перемещение ракетных установок и проводит военные учения с начала прошедших выходных, что может свидетельствовать о подготовке Тегерана к ответной атаке по Израилю в ближайшие дни.