На востоке Украины неизвестные подожгли электроподстанцию
11:32 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные подожгли оборудование на электроподстанции в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«Днепропетровская область: персоналом подстанции обнаружен поджог посторонними лицами энергетического оборудования, при этом обесточены бытовые потребители», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Там добавили, что на данный момент пожар ликвидирован.
В Минэнерго добавили, что еще один пожар произошел на подстанции на западе страны. Его причины не указываются. В результате обесточивалась высоковольтная ЛЭП.
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