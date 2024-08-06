Индия призвала военных Бангладеш нормализовать ситуацию в стране
12:20 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индии связались с военным руководством Бангладеш, призвав к скорейшему восстановлению нормальной жизни в республике после беспорядков. Об этом сообщила газета Hindustan Times.
По данным высокопоставленных правительственных источников, правительство премьер-министра Нарендры Моди обратилось к главнокомандующему армией Бангладеш и выразило поддержку восстановлению нормальной жизни в стране после свержения премьер-министра Шейх Хасины.
Известно также, что правительство Индии разрабатывает стратегии, которые позволят восстановить нормальную обстановку в Дакке посредством диалога с протестующей молодежью.
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