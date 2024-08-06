Парламент Бангладеш распущен — решение президента

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины. Соответствующее решение содержится в распространенном администрацией главы государства пресс-релизе.

«На основании решения по итогам встречи президента с главами трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения „Студенты против дискриминации“ национальный парламент был распущен», — говорится в пресс-релизе.