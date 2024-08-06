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НОВОСТИ

В Крыму на участке Симферополь-Джанкой временно приостановлено ж/д сообщение

20:35 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой и автомобильного сообщения на участке автодороги Симферополь — Армянск продлены ориентировочно до 22:00 мск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Ограничения движения железнодорожного и автомобильного транспорта на перегоне Джанкой — Симферополь и участке автодороги Симферополь — Армянск будут действовать ориентировочно до 22:00», — сообщил Крючков со ссылкой на данные министерства транспорта Республики Крым.

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