В Крыму на участке Симферополь-Джанкой временно приостановлено ж/д сообщение

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой и автомобильного сообщения на участке автодороги Симферополь — Армянск продлены ориентировочно до 22:00 мск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Ограничения движения железнодорожного и автомобильного транспорта на перегоне Джанкой — Симферополь и участке автодороги Симферополь — Армянск будут действовать ориентировочно до 22:00», — сообщил Крючков со ссылкой на данные министерства транспорта Республики Крым.