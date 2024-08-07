Не менее 29 членов партии бывшего премьера Бангладеш погибли за сутки

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины «Авами лиг» обнаружены в разных городах республики. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

10 сторонников «Авами лиг» погибли во вторник в результате нападений в городе Сатхира после известия об отставке Шейх Хасины с поста премьер-министра и ее отъезде из страны. Дома и предприятия, принадлежащие лидерам и активистам «Авами лиг», подверглись вандализму и разграблению.

В городе Кумилла 11 однопартийцев экс-премьера погибли в результате нападения толпы протестующих. Еще шесть человек скончались в результате поджога злоумышленниками трехэтажного дома бывшего советника районного отделения «Авами лиг».

Среди погибших числятся также члены семей активистов партии, включая детей.