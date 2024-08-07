0
0
162
НОВОСТИ

США в Азии в первую очередь разместят ракеты повышенной дальности на Филиппинах — эксперт

10:20 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в первую очередь разместят на Филиппинах ракеты повышенной дальности, включая пусковые установки Typhon для крылатых ракет Tomahawk, а затем, возможно, развернут их на юго-западных островах Японии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал один из ведущих японских военных экспертов, контр-адмирал в отставке Ясухиро Каваками, возглавляющий группу изучения проблем обеспечения безопасности в исследовательском центре «Фонд мира Сасакавы».

«Я считаю, что сейчас повышается вероятность размещения этих систем на Филиппинах, а затем на юго-западных островах Японии, — сказал он. — Возможно, в частности, развертывание установок Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk. На состоявшейся 28 июля в Токио встрече глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и Японии было высказано единое мнение о том, что политическое, экономическое и военное давление со стороны Китая представляют крупнейший стратегический вызов, что требует в тактическом плане максимального использования имеющихся средств противодействия».

«Размещение мобильных наземных ракет на первой линии островов в Восточно-Китайском море более выгодно, чем использование дорогих средств морского и воздушного базирования, — отметил эксперт. — Наземные вооружения дешевле, имеют высокую живучесть, большую обеспеченность боеприпасами. Передача сухопутной армии и морской пехоте функций противовоздушной и морской обороны в этом районе позволит также авиации и боевым кораблям взять на себя задачи, который могут выполнить только они».

По словам контр-адмирала в отставке, первоочередное размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах связано с планами Токио обзавестись собственными системами повышенной дальности. «Обладание ими позволило бы усилить потенциал сдерживания в отношении ракет средней дальности у Китая, что, возможно, даже сделает ненужным развертывание в Японии американских ракет, — считает собеседник ТАСС. — К тому же морская пехота США ведет сейчас на японских островах мобильное передовое развертывание в сотрудничестве с японской армией. Это тоже стало причиной решения о первоочередном размещении ракет повышенной дальности именно на Филиппинах».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 07.08.2024
Транзит российского газа через Украину в первом полугодии вырос на 10,5%, до 8 млрд куб. м
0
49
11:05 07.08.2024
Более 50% жителей ФРГ выступают за проведение досрочных выборов — опрос
0
77
11:00 07.08.2024
Беспилотник влетел в окно дома в Шебекине, произошел пожар
0
92
10:50 07.08.2024
Сервис Сбера предупредит владельцев недвижимости о возможном съезде арендатора
0
103
10:32 07.08.2024
Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот и пассажир погибли
0
154
10:05 07.08.2024
Не менее 29 членов партии бывшего премьера Бангладеш погибли за сутки
0
194
10:00 07.08.2024
США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов — Остин
0
166
09:32 07.08.2024
Нацбатальон ВСУ под Кременной начал применять румынские реактивные пусковые установки
0
222
09:20 07.08.2024
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгоградской области
0
208
09:05 07.08.2024
Группировка ВСУ в Нью-Йорке взята в клещи — силовые структуры
0
288

Возврат к списку