США в Азии в первую очередь разместят ракеты повышенной дальности на Филиппинах — эксперт

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в первую очередь разместят на Филиппинах ракеты повышенной дальности, включая пусковые установки Typhon для крылатых ракет Tomahawk, а затем, возможно, развернут их на юго-западных островах Японии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал один из ведущих японских военных экспертов, контр-адмирал в отставке Ясухиро Каваками, возглавляющий группу изучения проблем обеспечения безопасности в исследовательском центре «Фонд мира Сасакавы».

«Я считаю, что сейчас повышается вероятность размещения этих систем на Филиппинах, а затем на юго-западных островах Японии, — сказал он. — Возможно, в частности, развертывание установок Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk. На состоявшейся 28 июля в Токио встрече глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и Японии было высказано единое мнение о том, что политическое, экономическое и военное давление со стороны Китая представляют крупнейший стратегический вызов, что требует в тактическом плане максимального использования имеющихся средств противодействия».

«Размещение мобильных наземных ракет на первой линии островов в Восточно-Китайском море более выгодно, чем использование дорогих средств морского и воздушного базирования, — отметил эксперт. — Наземные вооружения дешевле, имеют высокую живучесть, большую обеспеченность боеприпасами. Передача сухопутной армии и морской пехоте функций противовоздушной и морской обороны в этом районе позволит также авиации и боевым кораблям взять на себя задачи, который могут выполнить только они».

По словам контр-адмирала в отставке, первоочередное размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах связано с планами Токио обзавестись собственными системами повышенной дальности. «Обладание ими позволило бы усилить потенциал сдерживания в отношении ракет средней дальности у Китая, что, возможно, даже сделает ненужным развертывание в Японии американских ракет, — считает собеседник ТАСС. — К тому же морская пехота США ведет сейчас на японских островах мобильное передовое развертывание в сотрудничестве с японской армией. Это тоже стало причиной решения о первоочередном размещении ракет повышенной дальности именно на Филиппинах».