Более 50% жителей ФРГ выступают за проведение досрочных выборов — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии — 53% — выступают за проведение досрочных выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По оценке издания, главный вывод заключается в том, что большинству немцев надоело их правительство. Только 37% респондентов высказались за сохранение правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые», Свободная демократическая партия) до следующих выборов в Бундестаг (парламент) осенью 2025 года. При этом 5% опрошенных заявили, что им все равно, еще 5% отказались дать однозначный ответ на поставленный вопрос.