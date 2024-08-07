Более 50% жителей ФРГ выступают за проведение досрочных выборов — опрос
11:05 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Германии — 53% — выступают за проведение досрочных выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По оценке издания, главный вывод заключается в том, что большинству немцев надоело их правительство. Только 37% респондентов высказались за сохранение правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые», Свободная демократическая партия) до следующих выборов в Бундестаг (парламент) осенью 2025 года. При этом 5% опрошенных заявили, что им все равно, еще 5% отказались дать однозначный ответ на поставленный вопрос.
НОВОСТИ
- 11:20 07.08.2024
- Транзит российского газа через Украину в первом полугодии вырос на 10,5%, до 8 млрд куб. м
- 11:00 07.08.2024
- Беспилотник влетел в окно дома в Шебекине, произошел пожар
- 10:50 07.08.2024
- Сервис Сбера предупредит владельцев недвижимости о возможном съезде арендатора
- 10:32 07.08.2024
- Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот и пассажир погибли
- 10:20 07.08.2024
- США в Азии в первую очередь разместят ракеты повышенной дальности на Филиппинах — эксперт
- 10:05 07.08.2024
- Не менее 29 членов партии бывшего премьера Бангладеш погибли за сутки
- 10:00 07.08.2024
- США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов — Остин
- 09:32 07.08.2024
- Нацбатальон ВСУ под Кременной начал применять румынские реактивные пусковые установки
- 09:20 07.08.2024
- Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгоградской области
- 09:05 07.08.2024
- Группировка ВСУ в Нью-Йорке взята в клещи — силовые структуры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать