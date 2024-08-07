В Бразилии с начала года от денге умерло почти в 5 раз больше людей, чем за прошлый год

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших от лихорадки денге в Бразилии с начала года превысило 5 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения республики. Это почти в пять раз превышает соответствующие показатели за весь 2023 год.

По данным ведомства, число умерших достигло 5 008 человек, общее число случаев заболевания составило почти 6,5 млн. В 2023 году число заболевших лихорадкой денге в Бразилии составило более 1,6 млн, умерли 1 179 человек.