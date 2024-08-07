В NASA еще не решили, каким образом вернуть корабль CST-100 Starliner с орбиты
22:20 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено в середине августа определиться относительно способа возвращения на Землю корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.
«Полагаю, что нам, вероятно, надо определиться в середине августа по какому пути мы пойдем», — сказал он на брифинге для журналистов.
Стич добавил, что сначала специалистам будет необходимо проработать все аспекты, связанные с возможностью возвращения Starliner на землю без экипажа, чтобы принимать дальнейшие решения.
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