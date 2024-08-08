Силы ПВО сбили шесть БПЛА и пять ракет над Курской областью
09:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и пять ракет над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты 6 украинских БПЛА самолетного типа и еще 5 ракет», — написал он.
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