Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена — прокуратура США
11:05 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура США обвинила Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, в получении нескольких миллионов долларов от румынского бизнесмена с целью лоббирования его интересов в США. Об этом сообщается в судебных документах прокуратуры по делу об уклонении от уплаты налогов.
Как следует из материалов, обвинение собирается представить доказательства, что Байден и его бизнес-партнеры в 2015–2017 годах получили «около $3,1 млн» от румынского бизнесмена, который «пытался повлиять на политику США и общественное мнение в стране». Как уточняет телеканал ABC News, этим бизнесменом был Габриэль Поповичу, обвинявшийся румынским следствием в коррупции. Поповичу хотел, чтобы США «начали собственное расследование с целью прекратить следственные действия румынских властей в его адрес». Как отмечается в судебных документах, Байден согласился оказать ему помощь. В 2017 году Поповичу приговорили к семи годам тюремного заключения.
Американская прокуратура также собирается представить доказательства о связях Байдена с двумя иностранными энергетическими компаниями — украинской Burisma и китайской CEFC. Однако сын американского президента «не выполнил практически никакой работы в обмен на миллионы долларов от этих компаний», отмечается в документах.
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