Сбер представил карту знаний для менеджеров по информационной безопасности

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На портале «Кибрарий» опубликована карта знаний для CISO (Chief Information Security Officer – ведущих специалистов по информационной безопасности). Она позволит бесплатно ознакомиться со сводом профессиональных знаний в области кибербезопасности, собранным экспертами Сбера, и выявить зоны своего развития. Материалы представляют собой квинтэссенцию собственного опыта Группы Сбер и лучших международных и российских практик в области кибербезопасности и информационных технологий.

Опубликованная карта знаний охватывает законодательные и регуляторные требования, стандарты управления кибербезопасностью, подробно описывает технологические аспекты этой сферы. Она будет полезна любой компании, независимо от специфики, уровня зрелости и контекста, в котором работает организация. Широкое применение карты в индустрии будет способствовать развитию кибербезопасности в стране и повысит защищенность российских предприятий, сообщает пресс-служба Сбера.

«Проблема образования – одна из ключевых в российской индустрии кибербезопасности. Знания выпускников зачастую оказываются устаревшими или фрагментарными. Существующие программы обучения в вузах не в полной мере соответствуют потребностям бизнеса и актуальным вызовам, – отметил Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка. – Мы своими силами систематизировали и структурировали области знаний для руководителей подразделений кибербезопасности – учли весь наш опыт, а также дополнили его лучшими мировыми практиками и законодательными требованиями. В результате, на мой взгляд, получился отличный материал для развития, который будет полезен не только CISO, но и руководителям IT- и HR-подразделений российских компаний и организаций».

Сбер продолжит совершенствование и развитие карты знаний с учетом стремительно меняющегося ландшафта киберугроз, добавил Сергей Лебедь.