В Якутии вертолет завалился на бок при посадке, никто не пострадал

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-8 завалился на бок при посадке в Якутии, на борту было трое членов экипажа и восемь пассажиров, они не пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В Якутии при выполнении пожарного патрулирования лесов при посадке завалился на бок вертолет Ми-8. На борту находилось трое членов экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.