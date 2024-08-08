В Якутии вертолет завалился на бок при посадке, никто не пострадал
13:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет Ми-8 завалился на бок при посадке в Якутии, на борту было трое членов экипажа и восемь пассажиров, они не пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В Якутии при выполнении пожарного патрулирования лесов при посадке завалился на бок вертолет Ми-8. На борту находилось трое членов экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
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