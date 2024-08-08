Глава МИД Израиля поручил аннулировать дипстатус представителей Норвегии при ПНА
14:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац распорядился аннулировать дипломатический статус в еврейском государстве сотрудников посольства Норвегии в Израиле, фактически являвшихся представителями королевства при Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщил портал Ynet.
«Норвегия проводит одностороннюю политику в палестинском вопросе, поэтому будет дистанцирована от него. Сегодня я приказал прекратить любое представительство в отношении Палестинской администрации от имени норвежского посольства в Израиле. Те, кто нападает на нас и проводит против нас одностороннюю политику, заплатят за это», — говорится в заявлении министра, которое привел портал.
По его информации, восемь норвежских дипломатов, работавших в посольстве Норвегии в Израиле, фактически исполняли роль представителей королевства при ПНА. В МИД также информировали, что срок действия дипломатического статуса представителей истечет через неделю, срок действия визы — через три месяца. Кроме того, Израиль не будет предоставлять аккредитацию норвежским дипломатам в еврейском государстве, если они направлены на службу в качестве представителей королевства при Палестинской администрации.
Как уточнила газета The Times of Israel, эта мера была предпринята в ответ на «серию недавних антиизраильских и односторонних шагов, предпринятых правительством Норвегии», включая признание палестинского государства и недавние «жесткие комментарии высокопоставленных норвежских чиновников».
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