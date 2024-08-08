Итальянский бортпроводник, запускавший дрон в центре Москвы, покинул РФ
14:12 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бортпроводник с гражданством Италии, задержанный ранее из-за запуска беспилотника над столичным парком «Зарядье», покинул Россию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе итальянского посольства в Москве.
«Насколько нам известно, речь шла об административном деле, <…> и гражданин [Италии] покинул Россию», — отметил собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС информировали о задержании итальянского гражданина, который запустил дрон в центре Москвы 5 августа.
Задержанный утверждал, что он не знал о запрете использования беспилотников в Москве и хотел просто поснимать живописные виды центра столицы. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Используемый иностранцем квадрокоптер Dji был изъят и направлен на экспертизу.
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