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Путин подписал закон о запрете треш-стримов

15:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете распространения информации, содержащей противоправных и насильственных действий. К такой информации также относятся и так называемые треш-стримы. Документ опубликован.

Как отмечалось в пояснительной записке, в России опасно набирают популярность трансляции, в которых треш-стримеры совершают деяния с жестокостью, садизмом и издевательством, однако их видео могут набирать миллионы просмотров и формировать популярность у авторов. Такие ролики ведут к искажению у части общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые и прибыльные.

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