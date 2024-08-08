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Израильский министр Бен-Гвир намекнул Нетаньяху, что пора атаковать соседей первыми

15:32 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Оцма ехудит» («Еврейская сила»), напомнил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что в прошлом еврейское государство успешно наносило превентивные удары по соседним странам в регионе.

«Господин премьер-министр, Эшколь не ждал», — написал на своей странице в соцсети X праворадикальный политик, который ранее неоднократно угрожал развалить правящую коалицию в случае прекращения огня в секторе Газа.

Упомянутый им Леви Эшколь занимал пост премьер-министра Израиля с 1963 по 1969 год, на время его правления пришлась Шестидневная война 1967 года, в которой Израиль противостоял коалиции арабских стран, включавшей Египет, Иорданию, Ирак и Сирию. Вооруженный конфликт, развернувшийся на фоне резкого роста напряженности в регионе, начался с одобренной Эшколем операции ВВС Израиля, в результате которой была уничтожена авиация стран арабской коалиции. После этого армия Израиля за шесть дней одержала решительную победу на всех направлениях, в результате чего еврейское государство установило контроль над Синайским полуостровом, сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.

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