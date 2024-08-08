Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

18:17

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетили участники группы «Катюша» Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина, которые дали концерт перед военнослужащими. Музыканты отметили, что впервые в подобном пункте, однако регулярно видят военнослужащих во время выступлений на фронте. «Впечатления остались. Посмотреть, как ребята проходят всю процедуру отбора перед попаданием на СВО, было максимально интересно, - рассказала Нана Хатл. - Мы успели встретить даже одного человека, который год назад побывал на наших концертах – там, в зоне проведения специальной военной операции. Он раньше был добровольцем, а теперь пришел полноценно заключать контракт. В Едином пункте отбора на военную службу все максимально комфортно и упорядоченно. Мы даже пытались талончик взять на первом этаже, но нам сказали, что придется тогда мобилизоваться. Так что мы как девчонки, которые только со своей обывательской стороны видели бойцов, можем сказать слова благодарности всем тем, кто сюда приходит и подписывает контракты».



Группа «Катюша» исполнила в пункте несколько песен, пожелав контрактникам здоровья и силы духа. «Мы очень благодарны ребятам за то, что они решаются и делают это нелегкое дело. Ребята, знайте, что победа будет за нами», – отметила Анастасия Щепакина.



Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Он работает по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1 в будни с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.







На портале mos.ru можно записаться на посещение пункта. Кроме того, сотрудники горячей линии по номеру 117 готовы дать дополнительные консультацим о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей. Также на вопросы по этой теме отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.