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Польские фермеры: Мы осенью с вероятностью 100% выйдем на улицы

20:50 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские аграрии собираются осенью возобновить регулярные акции протеста против политики правительства. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info представитель объединения фермеров Orka Михал Боровяк.

«Мы осенью [с вероятностью] 100% выйдем на улицы. Это уже не будут такие протесты, какими они были до той поры. У нас есть план того, как проводить протестные акции, чтобы правительство почувствовало это на своей шкуре», — заявил активист.

По его словам, фермеры обвиняют нынешний кабмин в невыполнении данных им обещаний. Так, украинское зерно продолжает проникать в Польшу, хоть и в меньших объемах, утверждает Боровяк. Помимо этого, власти подняли более чем на 20% налог на сельхозугодья, несмотря на обещания представителей правящей коалиции этого не делать, заметил он.

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